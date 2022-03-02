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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 571 Personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı.

02.03.2022 - 09:04 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de 571 Personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel (38) operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı duyurdu Mardin’de 571 askerle operasyon başlatıldı

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