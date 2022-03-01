5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

5 bin yeni yangın işçisi istihdamı ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/QEuuagiHcJ — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 1, 2022