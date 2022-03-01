GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek
HaberlerGündem Haberleri 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek
ABONE OL

5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

01.03.2022 - 21:04 |
5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Bakan Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Tablo iç açıcı değil

İbrahim Kalın'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Tablo iç açıcı değil

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Gazel’in dokunulmazlığı kaldırıldı!

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Gazel’in dokunulmazlığı kaldırıldı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Biz değer siyaseti ile varız ve yine değer siyaseti ile var olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Biz değer siyaseti ile varız ve yine değer siyaseti ile var olacağız"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek

Sıradaki Haber
Kritik toplantı başladı! Enflasyon, gıda ve enerji fiyatları...

Kritik toplantı başladı! Enflasyon, gıda ve enerji fiyatları...

Sıradaki Haber
Putin ile ilgili flaş iddia! 'Sibirya'da sığınağa sakladı!'

Putin ile ilgili flaş iddia! 'Sibirya'da sığınağa sakladı!'

Sıradaki Haber
Emekli aylıkları artıyor! Fark ödemeleri hesaplara yatırılacak, emeklilik dilekçesinde tarih avantajı...

Emekli aylıkları artıyor! Fark ödemeleri hesaplara yatırılacak, emeklilik dilekçesinde tarih avantajı...

Sıradaki Haber