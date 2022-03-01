GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKoronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum
HaberlerGündem Haberleri Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum
ABONE OL

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 1 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 59 bin 885 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olurken toplam 403 bin 117 PCR testi yapıldı.

01.03.2022 - 20:13 |
Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle: Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız.

Koronavirüs tablosu açıklandı İşte Türkiyede son durum

GÜNCEL HABERLER

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Benzin, Motorin, LPG...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Benzin, Motorin, LPG...

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Sıradaki Haber
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Benzin, Motorin, LPG...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika! Benzin, Motorin, LPG...

Sıradaki Haber
Putin ile ilgili flaş iddia! 'Sibirya'da sığınağa sakladı!'

Putin ile ilgili flaş iddia! 'Sibirya'da sığınağa sakladı!'

Sıradaki Haber
Emekli aylıkları artıyor! Fark ödemeleri hesaplara yatırılacak, emeklilik dilekçesinde tarih avantajı...

Emekli aylıkları artıyor! Fark ödemeleri hesaplara yatırılacak, emeklilik dilekçesinde tarih avantajı...

Sıradaki Haber