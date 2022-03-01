Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle: Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız.