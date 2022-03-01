Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 1 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 59 bin 885 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 203 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olurken toplam 403 bin 117 PCR testi yapıldı.
01.03.2022 - 20:13 |
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle: Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız.