KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu bugÃ¼n toplanÄ±yor

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saat 18:00â€™de SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Dr. Fahrettin Koca basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapacak. Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu yarÄ±n, salgÄ±nla mÃ¼cadelede gelinen nokta ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n tekrar deÄŸerlendirilmesi gÃ¼ndemiyle toplanÄ±yor. YarÄ±n18.00â€™de bir aÃ§Ä±klama ile huzurlarÄ±nÄ±zda olacaÄŸÄ±m. Bu aÃ§Ä±klamanÄ±n, bir sÃ¼redir beklenen aÃ§Ä±klama olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. BuluÅŸmak Ã¼zere." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'GÃ¼nlÃ¼k Kovid- 19 Tablosu' verilerine gÃ¶re; son 24 saatte yapÄ±lan 403 bin 117 testte 59 bin 117 vaka tespit edildi. KoronavirÃ¼s nedeniyle 203 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 71 bin 545 kiÅŸinin de tedavisi ve karantinasÄ± sona erdi. 18 yaÅŸ ve Ã¼zeri nÃ¼fusun aÅŸÄ±lanmasÄ± verilerinde 1'inci doz TÃ¼rkiye ortalamasÄ± yÃ¼zde 92,94, 2'nci doz ortalamasÄ± yÃ¼zde 85,10 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, 1'inci dozda 57 milyon 690 bin 44, 2'nci dozda 52 milyon 821 bin 88 ve 3'Ã¼ncÃ¼ dozda 27 milyon 136 bin 202 olmak Ã¼zere toplam 145 milyon 719 bin 490 aÅŸÄ± uygulandÄ±. En az 2 doz aÅŸÄ± olan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek olduÄŸu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, MuÄŸla, KÄ±rklareli, Ã‡anakkale, EskiÅŸehir, BalÄ±kesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aÅŸÄ± yapÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu iller ise ÅžanlÄ±urfa, Batman, Siirt, DiyarbakÄ±r, BingÃ¶l, MuÅŸ, Mardin, Bitlis, AÄŸrÄ± ve ElazÄ±ÄŸ oldu.

'VÄ°RÃœSE KARÅžI YAYGIN MÃœCADELE ARTIK AÅžIYLA VERÄ°LÄ°YOR'

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SalgÄ±nÄ±n azalan etkilerine baÄŸlÄ± olarak dÃ¼nya genelinde kÄ±sÄ±tlamalar kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. VirÃ¼se karÅŸÄ± yaygÄ±n mÃ¼cadele artÄ±k aÅŸÄ±yla veriliyor. Risk grubunda olan yakÄ±nlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± koruyucu olmalÄ±, zamanÄ± gelen aÅŸÄ±mÄ±z olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± birbirimize hatÄ±rlatmalÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Â