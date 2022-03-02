Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltÄ±
Adana'da FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 1'i aktif saÄŸlÄ±k personeli 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
02.03.2022 - 09:43 | | GÃ¶khan KESKÄ°NCÄ°/ADANA, (DHA)
â€‹Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mahrem yapÄ±sÄ±nda Ã§eÅŸitli gÃ¶revlerde bulunduÄŸu, sohbet toplantÄ±sÄ± organize ettiÄŸi, ardÄ±ÅŸÄ±k aramalar yaptÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 1 aktif saÄŸlÄ±k memuru, 1 ihraÃ§ polis, 1 ihraÃ§ doktor, 3 Ã¶ÄŸretmen ve 4 Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tespit edildi.
Harekete geÃ§en TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, belirlenen 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. Operasyonda 9 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, sorgu iÃ§in emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. 1 firari ÅŸÃ¼phelinin ise arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.