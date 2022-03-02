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EÅŸi darbetti, ÅŸiÅŸledi, bÄ±çakladÄ±; komÅŸularÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

Adana'da, eÅŸi tarafÄ±ndan darbedilip, ÅŸiÅŸlenen ve bÄ±Ã§aklanan Åžeyma TorunÂ (22), aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak komÅŸularÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±.Â Torun, hastanede tedaviye alÄ±nÄ±rken, kaÃ§an eÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

02.03.2022 - 10:27 | | GÃ¶khan KESKÄ°NCÄ°/ ADANA, (DHA)
EÅŸi darbetti, ÅŸiÅŸledi, bÄ±çakladÄ±; komÅŸularÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±

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Olay, saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda, YÃ¼reÄŸir ilÃ§esine baÄŸlÄ± AkÄ±ncÄ±lar Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Åžeyma Torun, ismi aÃ§Ä±klanmayan eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶nce darbedildi sonra da ÅŸiÅŸlenip, bÄ±Ã§aklandÄ±. AÄŸÄ±r yaralÄ± halde kaÃ§an Torun, komÅŸularÄ±na sÄ±ÄŸÄ±narak yardÄ±m istedi. Ä°hbarla olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Torun'u ambulansla Adana Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Tedaviye alÄ±nan Åžeyma Torun'un hayati tehlikesinin olduÄŸu belirtildi. Polis, kaÃ§an eÅŸin yakalanmasÄ± iÃ§inÂ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

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