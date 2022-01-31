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İzmir'e yarın için son dakika hava durumu uyarısı! Fırtına ve yağmur geliyor, 3 Şubat'a kadar...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nce İzmir için  yarın fırtına ve gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı yapıldı, halktan dikkatli olmaları istendi.

31.01.2022 - 17:22 |
İzmir'e yarın için son dakika hava durumu uyarısı! Fırtına ve yağmur geliyor, 3 Şubat'a kadar...

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kıyı kesimlerinden itibaren başlayarak zamanla il genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtınanın etkili olacağı belirtildi. Fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreyi bulmasının beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 2 Şubat gecesi etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroljiden ayrıca yarın öğle saatlerinde İzmir'in batı kesimleri, akşam saatlerinde ise il genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur uyarısı yapıldı. Yağışlı havanın 3 Şubat öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

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