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Gündemİzmir'de sirenler kuruldu! Ege'deki deprem ve tsunami uyarıları çerçevesinde tedbirler alınmaya başlandı
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İzmir'de sirenler kuruldu! Ege'deki deprem ve tsunami uyarıları çerçevesinde tedbirler alınmaya başlandı

09.02.2025 - 13:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İzmir'de sirenler kuruldu! Ege'deki deprem ve tsunami uyarıları çerçevesinde tedbirler alınmaya başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı.

İzmirde sirenler kuruldu Egedeki deprem ve tsunami uyarıları çerçevesinde tedbirler alınmaya başlandı

Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.

İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

İzmirde sirenler kuruldu Egedeki deprem ve tsunami uyarıları çerçevesinde tedbirler alınmaya başlandı

 

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