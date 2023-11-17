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İzmir'de istediği şarkı çalınmadı diye dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Menemen ilçesinde düğünde istediği parça çalmadığı için bir süre sonra düğünü pompalı tüfekle basan kişi dehşet saçtı. Meydana gelen olayda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

17.11.2023 - 08:56 |
İzmir'de istediği şarkı çalınmadı diye dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.S. (18) adlı bir kişi, düğünde istediği şarkı çalmayınca düğün sahipleri ile arasında tartışma çıktı. Düğün yerinden ayrılan M.S., bir süre sonra evden pompalı tüfek alarak düğünün bulunduğu yere geri döndü ve rastgele ateş açmaya başladı.

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16 YAŞINDAKİ AYTEKİN ELKALKMIŞ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren M.S. kısa sürede gözaltına alınırken, pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan toplam 8 kişiye ilk müdahale yapıldı.

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Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Elkalkmış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.. Gözaltına alınan M.S.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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