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İzmir'de avukat, otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan avukat V.T. (30) tutuklandı.

31.12.2021 - 16:41 | | Davut CAN/İZMİR, (DHA)
İzmir'de avukat, otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı!

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, bir otomobilden inen M.S.'nin (19) tedirgin davranışlarından şüphelenip, takibe aldı.

Polisin 'dur' uyarısına uymayan M.S., kaçmaya başladı. Polis ekipleri, M.S.'nin peşine düştü. Takip sonucu yakalanan M.S.'nin kaçarken sokağa attığı poşette, 6,40 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, M.S.'nin indiği otomobili de takibe alıp, durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 103,70 gram esrar, 56,3 gram kokain, 34,55 gram metamfetamin, 90 gram likit esrar, 159 gram esrarlı kek, 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 64 bin 310 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanmaktan kaydının bulunduğu belirlenen otomobil sürücü V.T.'nin (30) üzerinde de 1,1 gram esrar ele geçirildi. Polis, M.S. ile avukat olduğu belirlenen V.T. ile otomobildeki E.E.'yi (25) gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden E.E. salıverildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.T. tutuklandı, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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