İzmir'de 5 kilo 403 gram metamfetamin ele geçirildi! Eş zamanlı operasyon
İzmir'de polisin düzenlediği baskınlarda 5 kilo 403 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek ve 70 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.
23.11.2023 - 12:13 | | DHA
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu veya uyarıcı madde satan kişilere yönelik Çiğli ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda 5 kilo 403 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek, 70 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.