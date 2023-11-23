İzmir'de 5 kilo 403 gram metamfetamin ele geçirildi! Eş zamanlı operasyon

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu veya uyarıcı madde satan kişilere yönelik Çiğli ve Menemen ilçelerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 5 kilo 403 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 1 tüfek, 70 tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.