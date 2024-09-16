GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Hudut kartalları görevde: 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Hudut kartalları görevde: 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

16.09.2024 - 17:22 |
Hudut kartalları görevde: 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Hudut kartalları yasa dışı geçişe geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, açıklamayı, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" ifadeleriyle yaptı.

Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin, yakalandığını açıkladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerekiyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerekiyor

Bidonun içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu: Cesedin sırrı ortaya çıktı oğlu tutuklandı

Bidonun içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde bulundu: Cesedin sırrı ortaya çıktı oğlu tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı, Ağustos yolcu trafiği 6 milyona yaklaştı

Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği rekoru; 26 milyonu aştı, Ağustos yolcu trafiği 6 milyona yaklaştı