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Narin soruşturmasında yeni gelişme! Ağabey dava dosyasına dahil oldu

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'na başvurarak, cinayetle ilgisi olan herkesin cezalandırılması için hukuki destek talebinde bulundu. Bunun üzerine Baro, Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil oldu.

16.09.2024 - 20:33 | | İHA
Narin soruşturmasında yeni gelişme! Ağabey dava dosyasına dahil oldu

Diyarbakır Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran’ın bugün baroya başvuruda bulunduğu belirtilerek, “'Fail/lerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesi ile olayına dair bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosu'ndan hukuki destek talebinde bulunuyorum' demiştir. İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle takip eden Baromuz, müşteki sıfatına haiz olan Baran Güran’ı temsilen soruşturma dosyasına dahil olmuştur” denildi.

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