Sokakta yürüyen kadını taciz eden motokurye gözaltına alındı

Olay, Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta meydana geldi. T.C. isimli motokurye, motosikleti ile seyir halindeyken sokakta yürüyen bir kadına iddiaya göre elle taciz edip, ardından uzaklaştı. Kadının şikayeti üzerine şüpheli T.C., polis ekiplerinin soruşturması ile yakalanarak gözaltına alındı. T.C.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.