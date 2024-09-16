Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahte işlemler hakkında vatandaşlara uyarı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personellerinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığına dair duyumlar alınmaktadır.

Genel müdürlüğümüzün tüm işlemleri elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi mağduriyet yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki tatbikatlar kurumumuzca yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.