Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKavun yüklü kamyonet motor kısmından alev aldı devrildi
HaberlerGündem Haberleri Kavun yüklü kamyonet motor kısmından alev aldı devrildi

Kavun yüklü kamyonet motor kısmından alev aldı devrildi

16.10.2026 - 19:49Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: AKSARAY (İHA)

ABONE OL

Aksaray'da motor kısmından alev alan kavun yüklü kamyonet devrildi. Kavunların yola saçıldığı kazadan kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Haberin Devamı

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Refik M. (43) idaresindeki 51 HA 304 plakalı kavun yüklü kamyonet, motor kısmından aniden alev alınca şaşıran sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İLGİLİ HABER

Otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı sürücü yaralandı
Otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, kavunlar da yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücüler tarafından aracın motor kısmına kum atılarak alev söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak, araçların geçişini diğer şeritten kontrollü olarak sağladı. Karayolları ekipleri de yola savrulan kavunları toplayarak trafiğin aksamasını önledi.

İLGİLİ HABER

Şiddetli yağış alarmı! İstanbul Valiliği açıkladı: Hafta sonu eğitimler ve sınavlar iptal edildi
Şiddetli yağış alarmı! İstanbul Valiliği açıkladı: Hafta sonu eğitimler ve sınavlar iptal edildi

Kamyonet sürücüsü Refik M., "Araba Z çizdi, ne oluyor dedim, devrildi. Duman çıktı arabadan, lastik yarmış ağabey. Bende bir şey yok, sadece kulağım ağrıyor" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Meteoroloji, Bakan Kurum, Valilik ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar 41 ilde etkili olacak!
#Gündem

Meteoroloji, Bakan Kurum, Valilik ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi: Kuvvetli sağanak yağışlar 41 ilde etkili olacak!

Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü
#Gündem

Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

Kavun yüklü kamyonet motor kısmından alev aldı devrildi
#Gündem

Kavun yüklü kamyonet motor kısmından alev aldı devrildi