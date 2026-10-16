Şiddetli yağış alarmı! İstanbul Valiliği açıkladı: Hafta sonu eğitimler ve sınavlar iptal edildi

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16 Ekim 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.