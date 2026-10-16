Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

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Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden birinin lahana üretimi olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş Ovası'nın ülkenin en önemli ve en verimli tarım alanlarından biri olarak gıda üretimine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden biri de lahana üretimidir.