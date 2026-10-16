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GündemTürkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor
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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

16.10.2026 - 18:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Sonbaharın gelmesiyle Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı. Tarlada ortalama 150 liradan satılan lahananın kilogram fiyatı ise 14-15 lira civarında değişiyor. Bu yıl yaklaşık 4 bin dekarda ekimi yapılan lahanadan 13 bin 668 ton ürün elde edilerek kent ekonomisine 165 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

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Muş'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte lahana tarlalarında hasat mesaisi başladı. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, yetiştirdikleri lahanaları toplayarak satışa hazırlıyor.

2Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Muş'ta üretilen lahanalar, kent içindeki pazarların yanı sıra başta bölge illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Lahana üretimi, kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra kışlık gıda hazırlıklarında da önemli bir yer tutuyor.

3Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Kentte yetiştirilen lahanalardan hazırlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Muş corti aşı" ile "corti turşusu", özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

4Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Tarlada ortalama 150 liradan satılan lahananın kilogram fiyatı ise 14-15 lira civarında değişiyor. Bu yıl yaklaşık 4 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimle 13 bin 668 ton lahana hasadı yapılması beklenirken, üreticiler hasat çalışmalarını sürdürüyor. Lahana üretiminden kent ekonomisine 165 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

5Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden birinin lahana üretimi olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş Ovası'nın ülkenin en önemli ve en verimli tarım alanlarından biri olarak gıda üretimine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden biri de lahana üretimidir.

6Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Lahana, ilimizin tarımında önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra kültürümüzde ve sofralarımızda da önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 4 bin dönüm alanda lahana üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda toplam 13 bin 668 ton üretim yapıyoruz. Bu üretim miktarıyla bölgemizde ilk, ülkemizde ise onuncu sırada yer alıyoruz. Hasat sezonumuz başladı.

7Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını görüyoruz. Bu da bizler için büyük bir heyecan kaynağı. Alın teri dökerek üretim yapan, ilimiz ekonomisine ve ülkemiz tarımına ciddi katkı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

8Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat başladı: Şehrin ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor

Lahana hasadını yapan çiftçi Edip Taş ise, "Bahar aylarında ekimini yapıyoruz. Ardından çapasını, sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi de hasat zamanı. Lahanaların hasadını yaparak dışarıya gönderiyoruz. Maalesef burada fazla para etmiyor. Bu nedenle Batman, Diyarbakır ve Cizre'ye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

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