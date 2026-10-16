Son Dakika: 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM TUS Tercih Sonuç Sorgulama Ekranı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), uzman hekim adaylarının merakla beklediği 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.30 Eylül - 7 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda tamamlanan yerleştirme sürecinin ardından, adaylar hayallerindeki uzmanlık kadrolarına yerleşip yerleşemediklerini ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026-TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç portalı olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

Sonuç sorgulama ekranına giriş yapmak için izlenmesi gereken adımlar:

sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. "2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları" bağlantısına tıklayın. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi (veya e-Devlet ile giriş seçeneği) ile sisteme erişim sağlayın. Yerleştirildiğiniz uzmanlık dalı, kurum ve kontenjan bilgilerinizi görüntüleyin.

Önemli Not: Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin sistemindeki açıklama tebliğ niteliğindedir.

2026-TUS 2. DÖNEM SÜRECİ

Sınav Tarihi: 23 Ağustos 2026

Sınav Sonuçlarının İlanı: 17 Eylül 2026

Tercih Tarihleri: 30 Eylül – 7 Ekim 2026

Yerleştirme Sonuç İlanı: 16 Ekim 2026 (Saat 15.00)

ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve tavan/taban puanlar da eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

KAZANAN ADAYLAR İÇİN GÖREVE BAŞLAMA VE KAYIT SÜRECİ

2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre bir uzmanlık programına yerleşen doktorların, bundan sonraki süreçte yerleştikleri kurumların (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi) duyuracağı atama ve göreve başlama evrak takvimini yakından takip etmesi gerekiyor. İstenen belgeler ve başvuru tarihleri, ilgili kurumların resmi web sitelerinden ilan edilecek.