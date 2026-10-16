Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSon Dakika: 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM TUS Tercih Sonuç Sorgulama Ekranı
HaberlerGündem Haberleri Son Dakika: 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM TUS Tercih Sonuç Sorgulama Ekranı

Son Dakika: 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM TUS Tercih Sonuç Sorgulama Ekranı

16.10.2026 - 17:14Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

Son Dakika: 2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! ÖSYM TUS Tercih Sonuç Sorgulama Ekranı

ÖSYM, 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçlarını ilan etti. Binlerce hekimin heyecanla beklediği TUS tercih sonuçları erişime açıldı. İşte 2026-TUS 2. Dönem ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

Haberin Devamı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), uzman hekim adaylarının merakla beklediği 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.30 Eylül - 7 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda tamamlanan yerleştirme sürecinin ardından, adaylar hayallerindeki uzmanlık kadrolarına yerleşip yerleşemediklerini ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

2026-TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç portalı olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

Sonuç sorgulama ekranına giriş yapmak için izlenmesi gereken adımlar:

  1. sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

  2. "2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları" bağlantısına tıklayın.

  3. T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi (veya e-Devlet ile giriş seçeneği) ile sisteme erişim sağlayın.

  4. Yerleştirildiğiniz uzmanlık dalı, kurum ve kontenjan bilgilerinizi görüntüleyin.

Önemli Not: Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin sistemindeki açıklama tebliğ niteliğindedir.

 

2026-TUS 2. DÖNEM SÜRECİ

  • Sınav Tarihi: 23 Ağustos 2026

  • Sınav Sonuçlarının İlanı:17 Eylül 2026

  • Tercih Tarihleri: 30 Eylül – 7 Ekim 2026

  • Yerleştirme Sonuç İlanı: 16 Ekim 2026 (Saat 15.00)

ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve tavan/taban puanlar da eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

 

KAZANAN ADAYLAR İÇİN GÖREVE BAŞLAMA VE KAYIT SÜRECİ

2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarına göre bir uzmanlık programına yerleşen doktorların, bundan sonraki süreçte yerleştikleri kurumların (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi) duyuracağı atama ve göreve başlama evrak takvimini yakından takip etmesi gerekiyor. İstenen belgeler ve başvuru tarihleri, ilgili kurumların resmi web sitelerinden ilan edilecek.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor
#Gündem

Süper meyve aronyanın hasadı Tekirdağ'da başladı! Antioksidan kaynağı meyve bağışıklık sistemini güçlendirip kalp ve damar sağlığını koruyor

En yüksek emekli promosyonunda bankalar tavanı 35 Bin TL’ye çıkardı ING, Şekerbank, Akbank ve Yapı Kredi ekim kampanyaları İşte Ekim 2026 listesi
#Ekonomi

En yüksek emekli promosyonunda bankalar tavanı 35 Bin TL’ye çıkardı ING, Şekerbank, Akbank ve Yapı Kredi ekim kampanyaları İşte Ekim 2026 listesi

Tekirdağ'da atıl araziler üretime kazandırılıyor: 2 yıl ekilmeyen 288 dekar tarım arazisi kiraya verildi!
#Gündem

Tekirdağ'da atıl araziler üretime kazandırılıyor: 2 yıl ekilmeyen 288 dekar tarım arazisi kiraya verildi!