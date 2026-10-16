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Otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı sürücü yaralandı

16.10.2026 - 19:46Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: MUĞLA (İHA)

Otomobil seyir halindeki motosiklete çarptı sürücü yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AGH 031 plakalı otomobil, Pazar Sokak’tan caddeye çıkmak istediği sırada cadde üzerinde seyir halinde bulunan 09 ABE 801 plakalı motosikletle çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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