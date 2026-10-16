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Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

16.10.2026 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan ve Düvenlik yaylaları tamamen beyaza büründü. Çam ağaçlarının karla kaplandığı eşsiz manzara havadan dron ile görüntülendi.

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Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırdı.

2Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi yolunun yanı sıra kentin gözde doğa alanlarından Sarıalan Yaylası ve Düvenlik Yaylası mevkiilerinde lapa lapa yağan kar, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

3Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

Yeşil çam ormanlarının karla bütünleştiği görsel şölen oluşturan yaylalar ve karla kaplanan virajlı yollar, dronla görüntülendi.

4Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü
5Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü
6Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü
7Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü
8Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü
9Lapa lapa kar yağdı yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

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