İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın; Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.