İzmir için 'sağanak' uyarısı
İzmir için bugün gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanağın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi.
28.11.2022 - 13:16 | | DHA
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın; Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi.
Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.