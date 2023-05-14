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İYİ Parti lideri Akşener, oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

14.05.2023 - 10:54 |
İYİ Parti lideri Akşener, oyunu kullandı

İYİ Parti Genel Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde İstanbul Üsküdar'da bulunan Hacı Sabancı Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı.

Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Akşener, "Allah ülkemize hayırlı etsin, sizlere, ülkemize hayırlı etsin inşallah. Sandıktan çıkan sonuçlara hepimizin saygı göstermesi ve sonuca baş üstüne demesi kısmına geçiyoruz. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak. Bütün kadınların Anneler Gününü kutluyorum"" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, oyunu kullandı

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