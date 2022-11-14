İstiklal Caddesi'nde hayat normale dönüyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından, cadde yayaların kullanımına kapatılmıştı. Bombalı saldırı ile ilgili polisin yaptığı incelemeler sona erdi. İstiklal Caddesi bu sabah 06.00 sıralarında yeniden yaya trafiğine açıldı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar, Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

"VATANI ONLARA MI BIRAKACAĞIZ"

Bankada işi olduğu için İstiklal Caddesi'ne gelen Sadık Çap, "Yakında oturuyorum, daha önce burada da çalıştım. Başka zaman olsa yine gelirim, benim için sıkıntı yok. Ben korkmam. Niye korkayım ki? Allah yapanları kahretsin. Ölenlerin yakınlarının başı sağ olsun. Bunların sıkıntısı bitmiyor. Böyle şeyler bizi engelleyemez. Vatanı onlara mı bırakacağız. Bu vatan bizim. Biz korksak, o korksa kim gelecek?" dedi.

"TEDİRGİN OLMAYA BAŞLADIK"

Beyoğlu'nda çalışan Ercan Çakırgöz de "Çok üzüldük, ben evdeydim. Çevremiz hep aradı. İşte olduğumu biliyorlardı, hepsi aradı. Dün izinliydim. Biz de arkadaşlarımızı arayıp sorduk. Kınıyoruz. Kimdir, nedir, neyin nesidir? İnsanlar işinde gücündeyken bu tür şeylerin olması bizi üzüyor. 5-6 yıl önce bu tür şeyler çok tekrarlanmıştı. Terörse Allah belasını versin. Daha önce normal yolumuzda gidip gelirdik. Şimdi herkes birbirinin gözüne bakıyor, acaba bir şey mi var diye düşünüyor. Şüpheli, tedirgin olmaya başladık. Güzel bir şekilde geçinmek varken neden bunlar oluyor bilmiyorumö ifadelerini kullandı.

"AİLEM 'NEDEN GİDİYORSUN' DEDİ; İŞİMİZ BU"

İstiklal Caddesi'ndeki dükkanı olan Mecit Bal ise, dün olay sırasında oğlunun burada olduğunu belirtti. Bal, "Baba yakın mısın' dedi, 'yakınım' dedim. 'Baba bomba patladı, çabuk gel' dedi. 'Cesetler yerde' dedi. Herkes bağırışıyor. Şaşırdım önce, korkma geliyorum dedim. Olanları görünce şok oldum. Oğlum mal diziyormuş, bombanın sesiyle yere düşmüş. İstiklal Caddesi böyle olmamalı. Ben bize bu acıyı yaşatanları lanetliyorum. Hala korkuyoruz, bir daha olmayacak diye bir şey yok. Biz dükkan sahibiyiz, işimizin gücümüzün yanında canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Sabah geldim, ailem 'gitme sen nereye gidiyorsun' diyor. Bizim işimiz bu" diye konuştu.