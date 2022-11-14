Taksim'deki patlamada Diriliş Ertuğrul oyuncusunun kızı Yağmur Uçar da hayatını kaybetti

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde Baba-kız, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan can verdi. Hain saldırıda hayatını kaybedenler arasındaki 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkiya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Taksim’de yaşanan patlamada Yağmur Uçar da saldırıda hayatını kaybetmişti. Yağmur Uçar’ın fotoğrafı ortaya çıktı. Uçar’ın babası Nurettin Uçar'ın oyuncu olduğu öğrenildi.

Oyuncu Uğur Uçar, TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Hükümdar Olmaz dizilerinde seyirci karşısına çıkmıştı.

DERYA YANIK: "ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ YUSUF MEYDAN VE KIZI ECRİN'İ KAYBETTİK"

Taksim'deki saldırıda hayatını kaybedenlerden Yusuf Meydan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli olduğu öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen patlamanın ardından edindiği yeni bir bilgiyi paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek."

Yusuf Meydan'ın Adana'da Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde görev yaptığı ve İstanbul'a ailesiyle izinli gittiği öğrenildi.

BAKAN SOYLU, HAYATINI KAYBEDEN 6 KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

‘Bu olayın sonunda hayatı kaybeden kardeşlerimizin Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan, Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumlu ve eşi Mukaddes Elif Topkara Hanımefendi Rize Kalkandere 1995 doğumlu. Rahmetli Rahman'a kavuştular, şehit oldular’ diyen Soylu sözlerine, “Bu esnada elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Bir kısmının annesi eşiyle, bir kısmının babası annesiyle birlikte olabilme imkanına sahip oldu. Sayın Valimiz, başkan yardımcımız Bakan yardımcılarımız hep birlikte hastaneleri ziyaret ettik. Bu esnada da elbette ki bu olayın faillerini bulabilmek için de hem Emniyet Genel Müdürümüz burada, terör başkanımız, istihbarat başkanımız, İstanbul Emniyet Müdürümüzün koordinasyonunda hakikaten olayın olduğu saatten itibaren çok büyük bir gayret gösterildi. Hem teknik olarak, hem fiziki olarak yapılabilecek her adım atılmaya çalışıldı. Allah peygamber efendimize komşu eylesin. Allah cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. 3 aile 2’şer kayıp" şeklinde devam etti.

‘EYLEMİN TALİMATININ KOBANİ'DEN GELDİĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRMEMİZ VAR’

Bakan Soylu, “Ve yine 81 yaralımız vardı. 50 yaralımız hastanelerden taburcu oldu. Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum. Bu eylemin adım atıldığı andan itibaren bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer. Talimatın alındığı yer. Ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular.

İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor.

Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'müzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri ya kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır.