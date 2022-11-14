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İstiklal Caddesi'nde şüpheli kadının kaçış anı kameraya yansıdı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14.11.2022 - 09:44 | | DHA
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İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

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