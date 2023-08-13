İstanbul'u kuvvetli yağış vuracak! Meteoroloji'den birçok ile son dakika uyarısı geldi
İstanbul için yağmur alarmı verildi. Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının etkili olacağını açıkladı. Bazı illerde ise sıcaklığın 46 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlardan da hava sıcaklığıyla ilgili uyarı geldi. Uzmanlar 'dışarı çıkmayın' uyarısında bulundu. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...
13.08.2023 - 10:06 |