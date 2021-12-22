İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 40 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, sentetik cannobinoid (bonzai), skunk, kokain, metamfetamin ve hint keneviri bitki parçaları (esrar) ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik Fatih merkezli düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Öte yandan 5 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.