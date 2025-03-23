İstanbul'da terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan dikkat çeken isimlerden biri de sanatçı Ercan Saatçi olmuştu. Saatçi, sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı. Soruşturmada Ali İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu ve Adem Tuncay tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Aydın, Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.

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