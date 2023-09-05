İstanbul'da sel iki can aldı! Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar dereye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkisini gösterdi. Arnavutköy'de yollar dereye dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Evini su basan vatandaş kovayla suyu boşaltmaya çalışırken, yağmura kapılan motosikleti vatandaşlar zor kurtardı. Arnavutköy'de bir otoparkı da su bastı.

BAKAN YERLİKAYA: İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte sel baskınlarının yaşandığı Arnavutköy'de incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Küçükçemece ve Eyüpsultan'ın bir kısmında metrekareye 125 kilogram yağmur yağdı. Bu kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmur, maalesef derelerin de taşması sonucunda iş yerleri ve evlerin bodrumlarında su baskınlarına sebep oldu. Biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişi hayatını kaybetti. Biz başsağlığı diliyoruz. 5 yaralımız var. Az önce son durumlarını sorduk. Hayati tehlikelerinin olmadığını 3'ünün taburcu olduğunu, diğerlerinin yatarak tedavi olduğunu söylediler. Arnavutköy ilçemizde belediye başkanımız 291 konutun su baskınından etkilendiği şu ana kadar yüzde 70'ini tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de belediye başkanımız ile görüştük. 650 iş yeri ve 131 evin su baskınından etkilendiğini söyledik. Küçükçekmece'de 98 konut ve 10 iş yerinin, Sultangazi 10 konut, Eyüpsultan'da ise 30 konutun su basmasından olumuz etkilendiği söylendi. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm ekiplerle suları boşaltama işlemleri devam ediyor. Sabah valiliğimizi koordinasyonuda zarar tespiti çalışmalarına başlanacak. Şu an için 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırıyoruz. Kalacak yerle ilgili bir müracaat şu ana kadar olmadı. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARI UYARDI

Vatandaşlardan uyarıları dikkate almalarını isteyen Yerlikaya, "İklim değişikliği öyle bir hale geldi ki bir ilçede 40 mahalle var mahallenin 3'ünde bir saat içinde 120 kilometrelik yağış düşüyor. Hemen yüz metre ötede mahallede hiçbir şey yok. Lütfen meteorolojiden yapılan uyarılara hatta şu saat şu vakitlerde olması muhtemel diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edelim. Canımız yanmasın. Tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, meteoroloji, medyamız her fırsatta bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum" şeklinde konuştu.

VALİ GÜL: METREKAREYE 125 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, CNN Türk'e sağanak yağış sonrasında meydana gelen sel ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Vali Gül, "Milletimizin başı sağolsun. Çok büyük geçmiş olsun. Metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Maalesef iki kişi vefat etti. Şuan yağışlar durdu. İlgili kurumlar su baskınlarını temizlemeye devam ediyor. Mahsur kalan hiçbir vatandaşımız yok. Meteorolojik verilere göre az da olsa yağışlar devam edecek. En çok yağış Arnavutköy ve Başakşehir'de düştü. Yağış düşmemekle birlikte Bakırköy gibi yerlerde derelerin uzantısı olan yerlerde etkisini gösterdi. Evlerinde durmak istemeyen ve evini su basan vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sele kapılan iki vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

BAKAN KOCA: YAĞIŞTAN ETKİLENENLERİN SAYISI 12'YE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sonrası meydana gelen taşkın olaylarına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, “Olaydan etkilenenlerin sayısı 12'ye çıktı. Taşkından etkilenen kişiler ambulanslarımızla hastanelere nakledilmiştir. Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE Timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkındaki kayıplara Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için zenginlik sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’daki su taşkını olayı sonrası, Çam ve Sakura Şehir Hastanemizle ilgili bazı hatalı yorumlar yapılmakta ve hastaları yanıltıcı ifadeler kullanılmaktadır. Acil birimlerimiz her zamanki gibi hasta kabul etmeye devam etmektedir. Hastanenin su taşkını olayından etkilenmesi, rögar kapaklarının taşkında geri tepmesi sonucu içeriye bir miktar su girmesi ve suyun kısa sürede temizlenmesinden ibarettir. Acil birimlerimizin devre dışı olduğunu söyleyenler, durumu acil olan birçok hastayı yanılttıklarını unutmamalı, bu sorumluluğu almamalıdır. Gerçekte durum, 1 saat önce çekilmiş videoda görüldüğü gibidir” ifadelerine yer verdi.

3 KM SÜRÜKLENEREK GELMİŞ

Başakşehir 4. Etap Sular Vadisi’nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden bir kadının cesedi bulundu. Sel sularında sürüklenen kadın çevredeki bir kafede bulunanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının 57 yaşındaki Y.Y. olduğu belirlendi. Y.Y.’nin cenazesi, incelenmek üzere cenaze aracına alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafe sahibi Fırat Tilbaç, "Yağmur yağıyordu dolayısıyla bizde bekledik yağmur geçer diye. Baktık sel gelmeye başladı. İçeride tabi misafirlerimiz de vardı. Yukarıda baktık bir insan su içinde geliyor. Biz de onu alırız kurtarırız belki, baktık ölmüş öyle kaldı. Yaklaşık 3 km sürüklenerek gelmiş, o şekil bizde kafenin içine almaya çalıştık" dedi.

1150 SU BASKINI İHBARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "AFAD 112 ihbar hattına gelen su baskını ihbarı:1150, İtfaiye komuta merkezine gelen su baskını ihbarı;1250, İSKİ su baskını ihbarı:1390, AKOM beyaz masaya gelen su baskını ihbarı: 25 gelmiş olup, ekipler olay yerinde müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA YILDIRIM DÜŞTÜ: 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Havalimanı uçak park alanlarının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa bir süre uçuş operasyonları dururken, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Bu arada olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı. Yazılı açıklamada, "İstanbul'da 05.09.2023 tarihinde yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, derhal soruşturma başlatılmıştır. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Avrupa yakasındaki kuzey ilçelerinde etkili olan yağışlarla ilgili açıklama yaptı. Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kameraların karşısına geçen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"2 BİN 137 PERSONEL VE BİN 161 ARAÇLA SAHADAYIZ"

"Ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüpsultan sınırlarında etkili bir şekilde, kentin kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Ortalaması 130 kiloya ulaşan bir yağış düştü yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde. 18.30 itibariyle etkisini göstermeye başlayan yağış, 21.30'dan sonra da hafiflemeye başladı. Şu anda, 2 bin 137 personelimiz, bin 161 aracımız ve iş makinamız, başta itfaiye, İSKİ, Yol Bakım olmak üzere etkin bir şekilde sahada. İhbarları değerlendirip, müdahale içerisindedirler. Öncelikle şunu söyleyeyim: Anlık yağış yoğunluğu esnasında, bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesi gerçekleşti. Şu anda kapalı olan yolumuz ve herhangi bir alt geçidimiz yoktur. Bu manada, yine tabii yağışın birikintisiyle geçmiş dönemlerde, özellikle Ayamama'da yoğunlaşan ve farklı görüntülerle karşılaştığımız ortamlar oluşmamıştır. Ayamama, çok yüksek oranda kabarmış olsa da bu yoğun yağışa rağmen, Ayamama'nın doğal akışı, süreci karşılayabilmiştir. Bu da önemli ve sevindirici"

"Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından, yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi, metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonumuz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Ancak, etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle, burada metro durağı iptal edilmiş ve sadece geçişlerin sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir istasyonu kapalıdır. Şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi'ndeki su baskınına da itfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan, Çam Sakuru Hastanesi'ndeki bir miktar su baskınıyla ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır. Şu anda AKOM'da, yetkili arkadaşlarımızla, sahadaki 2 bin 137 personelimiz, ekiplerimiz ve araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda Valiliğimizle de anlık irtibatlarımızla, orada oluşan bilgileri de değerlendirerek, eş güdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim"

"YAĞIŞ, SU HAVZALARINDA GERÇEKLEŞTİ"

"Tabii şu bir gerçek: Yağış, bazı noktalarda 150 kiloyu bulmuştur. Bu, gerçekten ciddi bir yağış rakamıdır. Bunun şu anda büyük oranda havzalar bölümüne düştüğü de bir gerçek, başta Sazlıdere olmak üzere, Alibey Barajımız olsun, yine özellikle Terkos bölgesinde de yağışın gerçekleştiği. Bu anlamda beklenmedik ve anlık yağışın barajlara pozitif etkisini de belirtmek isterim." İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir’de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulundu ve sahada çalışan İBB ekiplerinden bilgi aldı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNİ SU BASTI

Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.

BAŞAKŞEHİR VE İKİTELLİ'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Başakşehir ve İkitelli'de birçok araç sular altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarına müdahaleleri sürüyor.

BAŞAKŞEHİR’DE SİTENİN BODRUM KATLARINI SU BASTI

Sağanak Yağış, Başakşehir Başak Mahallesi Bayındırlık Sitesi'nde bulunan sitelerin giriş katlarını sel sularıyla doldurdu. Dairelerde kalanlar suların içerisinde yürürken, eşyalar da suların üzerinde yüzdü. Sel sularının mutfak tezgahına kadar ulaştığı görülürken evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dükkanlara giren su sebebiyle birçok iş yeri büyük maddi zarar gördü. Bazı iş yerlerine ise sokakta park halindeki araçlar sürüklenerek girdi.

İş yerine araç giren esnaflardan Kemal Karcı, “Bizi yağmur yağınca yönetimden aradılar. Bir an önce mağazanıza gelin diye. Biz mağazamıza geldiğimizde bir sokak öteden iki buçuk - üç metre su vardı mağazamızın giriş katı komple suydu. İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var. Çok büyük bir mağduriyet var burada. Yaklaşık her mağazada 10 çalışan var desek 400 kişi ekmek yiyor. O yüzden bayağı sıkıntılı” dedi.

ŞİDDETLİ YAĞMUR HAVA ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Havalimanı terminal ve çevresinde olumsuz bir durum yasanmazken, havada ise CB bulutlari nedeniyle uçuşlarda kısa süreli rötarlar meydana geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş için alçalan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor.

AKOM: ARNAVUTKÖY 128 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDI

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada Arnavutköy'ün 128 kilogram yağış aldığı açıklandı.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sağanak yağış akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişleri başlamıştır. Yağış saat 21.00 sularında etkisini kaybetmiştir. Aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy 128 kg, Çatalca 40 kg, Beykoz 37 kg, Sarıyer 28 kg, Silivri 15 kg yağış kaydedilmiştir" denildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler aldı: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.