Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg'den yeni açıklama: Köye getirildiğini düşünüyorum

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

250 KİLOMETRELİK ALAN 3 KEZ TARANDI

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, bu zamana kadar 250 kilometrelik alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı. Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Armutlu Mahallesi yakınından geçip, Erdek ilçesine dökülen Gönen Çayı'nın yaklaşık 80 kilometrelik sahilini de kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

74 GÜN SONRA SAĞLIKLI VE BAKIMLI HALDE EVE DÖNDÜ

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra, dün, evine döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeg'lerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden Tina'yı görenlerin ihbarı üzerine, Armutlu Mahallesi Muhtarı Hamit Erman olay yerine gitti. Erman'ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Yapılan çip kontrolünde de köpeğin Tina olduğu tespit edilince, Berzeg'in eşi Angela Berzeg'e haber verildi. Angela Berzeg, dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükada'daki evinden Armutlu Mahallesi'ne gelip, köpeği teslim aldı.

TİNA İLE ANGELA KAVUŞTU

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 77 gün önce köpeği Tina ile birlikte ormana yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg'in kayboluşunun ardından köpeği Tina'nın eve geri dönmesi ile duygu dolu anlar yaşandı. Yöre sakinlerinin gördüğü doberman cinsi köpek Tina'yı alıp Berzeg Ailesi'nin evine getirdiği anda Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ile kavuşma anları kameralara yansıdı. Kayıp Korhan Berzeg ile evden ayrılan ve Berzeg'in akıbetine şahitlik ettiği tahmin edilen Tina ile Angela'nın buluşma anı duygu dolu dakikaları da beraberinde getirdi.

O KAYIPSA NE İSTİYORLAR?

Angela Berzeg, "Tina’nın bulunması iyi bir şey ama ben hala eşimin nerede olduğunu merak ediyorum. Özlüyorum ve onu bulmak istiyorum, 81 gün gitti. O kayıpsa ne istiyorlar? Bilmiyorum, çok garip bir şey bu. Ben ve ailem özlüyor. Polis ve jandarma çok iyi çalışıyorlar" dedi.

EŞİMİN DE ONU TAKİBEN GELECEĞİNİ UMUT ETTİM

Berzeg, "Tina’nın arama kurtarma çalışmalarıyla geldiğini düşünmüyorum, bir şekilde köye getirildiğini düşünüyorum. Bir şekilde bizim evimize ve arkadaşlarımızın evine geldi, sabahın erken saatlerinde bulundu. İyi bir durumdaydı, beni gördüğü için çok mutluydu. Ben de onu gördüğüme çok memnundum. Eşimin de onu takiben geleceğini umut ettim, ama olmadı. Evet, Tina’da bir değişim var. Gergin, ürkek duruyor, sürekli bana yakın durmak istiyor. Yalnız kalmaktan korkuyor. Gerçekten çocuk gibi, sürekli yanımda kalmak, bana yakın durmak istiyor" şeklinde konuştu.

BİZE İLETİLEN TİNA’YI BİRİ BIRAKMIŞ, BİRİ GETİRMİŞ, TESLİM ETMİŞ GİBİ BİR BİLGİ YOK

Avukat Emre Akkaş, "Şoke edici ve umutlandırıcı bir gelişme. Angela Tina’ya 74.günde kavuştu. Korhan Bey’i de bekliyordu ancak hala ulaşılamadı. Tabi Tina’nın bulunması bu noktada özellikle jandarma arama kurtarma ekiplerinin, onun da desteğiyle Korhan Bey’e ulaşmak için belki bir fırsat. Emniyet güçlerimiz bunları değerlendiriyor, üzerinden herhangi bir iz çıkarsa ya da köpeğin yönlendirebileceği bir yön olursa, değerlendirilecek. Köpeğin yaralanmalı, problemli bir şekilde Angela’ya ulaşmadığı bilgisi iletildi. Köpeğin kendi başına 74 gün sonra gelme ihtimali, farklı ihtimaller de göz önünde bulundurularak, emniyet birimlerimiz farklı bütün ihtimallerle göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Bize iletilen biri bırakmış, biri getirmiş teslim etmiş gibi net bir bilgi yok. Şu bir gerçek ki 74 gün sonra köpeğin eve gelmesi, bütün ihtimallerin göz önünde bulundurulması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Kendisinin gelmiş olması ihtimali dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor" dedi.

SOMUT SONUCA GETİRECEK BİR İHBAR HENÜZ OLMADI

1 milyon liralık ödüle rağmen ihbar alınmadığını belirten Akkaş, "Belli bilgiler, mesajlar geliyor, ancak şuana kadar maalesef somut sonuca getirecek bir ihbar henüz olmadı. Bize iletilen bilgi bu yönde, bizlere gelen bir bilgi mesaj olduğunda doğrudan jandarma ekiplerine iletiyoruz. Angela Hanım iletmişti, herhangi şekilde sağ salim kavuşmalarına vesile olacak herhangi bir kişinin ihbarı halinde ödül verecekti, bu hala devam ediyor. Yaklaşık 4 gün boyunca Angela Hanım ve Tina ile beraber Gönen’de Armutlu’da kaldılar. Ekiplerin ihtiyacı olduğu her an geri dönebilirler, fakat şu an için çalışmalarda onlara ihtiyaç olmadığı söylendiği için İstanbul’daki ikametlerine döndüler" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Cinayet büro amirliğinde 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Savaş Kurtbaba, cinayet ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi ve yeni ihtimalleri sıraladı:

- “İlk ve bana göre en güçlü ihtimal Korhan Hoca ve Tina kaçırıldı. Bir yerde tutulurken Tina kaçmayı başararak eve döndü. Köpeğin bakımlı ve kilo vermemiş olması bu ihtimali güçlendiriyor.

- İkinci senaryo Korhan Hoca ve Tina kaçırıldıktan sonra bir yere götürüldü. Aklımıza getirmek istemiyoruz ama Korhan Hoca öldürüldü. Daha sonra da köpek bölgeye bırakıldı. Cinayet ihtimali gözardı edilmemeli.

- Üçüncü ve bana göre en zayıf ihtimal Korhan Hoca yürüyüş sırasında köpeğin de ulaşamayacağı bir yere düştü. Köpek uzun süre bekledi ancak herhangi bir hareket olmayınca umudunu yitirdi ve beklemekten vazgeçerek eve döndü.”

Ev ve araba satışında yeni dönem! Fiyatları dibe çekecek hamleler peş peşe geldi

HTS DÖKÜMÜ

Savaş Kurtbaba, bu tür durumlarda mutlaka yapılması gerekenleri de Hürriyet’e şöyle anlattı:

- “Eşin yaklaşık 6 aylık bir telefon dökümü, HTS raporlarının çıkartılıp tüm görüşmelerin saptanması lazım.

Bu zaman zarfında görüştüğü kişiler içerisinden Türkiye’ye giriş çıkış olmuş mu? Bu görüştüğü kişiler Türkiye’ye gelmiş mi gitmiş mi?

- Kaybolduğu evde de karanlık oda çalışması yani luminal inceleme yapılması gerekiyor.”

‘10 KÖPEKTEN İKİSİ ANCAK KURTULUR’

- Cavidan Yurdakul (Köpek Eğitmeni): “Öyle görünüyor ki sahibiyle birlikte bir doğa yürüyüşüne çıktılar ve ormanda kayboldular. Sahibinin başına muhtemelen bir şey geldi. Köpeklerin koku duyusu çok güçlüdür ve hafızalarındaki kokuyu kolay kolay silmezler. Doğada ne varsa beslenerek hayatta kalmıştır ve koku duyusuyla evine geri gelmiştir. İnsanlar da nasıl ki zorlu koşullarda gerekirse idrarını içerek, böcek yiyerek hayatta kalıyor, o da öyle yapmıştır. Ancak bu dediğim öyle kolay bir şey değil. 74 gün sonra evine dönmek, günümüzde 10 köpekten ancak ikisinin başarabileceği bir şey. Yani çok önemli bir gelişme. Çok cevval bir köpek var karşımızda. Kendini zorlu şartlarda da fiziken güçlü tutabilecek, hayatta kalabilecek bir köpekmiş.

Çünkü birçok köpek bu tür durumlarda donma ve panik yaşar. Ardından da kendini ava düşürür. Ya da panikle bir arabanın altına kalır. Ancak Tina oldukça güçlü karakterli bir köpekmiş. Zayıf bir halka gibi doğada dikkat çekmemiş, kaçan olmamış ve sürülere karşı kendini savunmuş. Öte yandan, cinsi gereği (doberman) güçlü bir köpek. Bir de muhtemelen bu tür şartlara uyumlu. Yani daha önce de doğada kalmış, kamplara gitmiş olabilir. Nasıl ki sokakta yaşayan bir çocuk diğer çocuklara göre daha az hasta olur, hayvanlar da böyle. Kısacası, zorlu koşullara alışık olabilir. Öte yandan, Tina evinden çok uzaklaşmamış da olabilir. Yani örneğin ormanda kayboldu ve evine gelmesi için 5 çıkış noktası vardı. Bu 74 günde tek tek onları denediği ve sonunda doğru yolu bulduğu için eve yeni varmış olabilir. Bu durumda Korhan Bey de evinden çok uzakta olmayabilir. Ancak 74 gün doğada insan bedeninin çürüme süresidir. Yani doğada başına bir şey geldiyse, çoktan yenilmiş, parçalanmış, çürümüş olabilir.”

KORHAN HOCA’YA GÖTÜR TİNA

- 74 gün sonra geri dönen özel eğitimli köpek Tina’nın Korhan Hoca’nın kaybındaki sır perdesini aralaması umuluyor. Ekipler, Korhan Berzeg’i bulmak için Tina’yla birlikte yeni bir yol haritası oluşturacak.

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalışan ve emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), yaz başında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinin kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine gitti.

17 Haziran sabahı eşi kahvaltı hazırlarken, telefonunu bırakıp doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg, geri dönmedi. Soruşturma ve arama çalışmaları sürmesine rağmen umutlar giderek tükenmeye başlarken, önceki akşam Berzeg'in evinden birlikte ayrıldığı eğitimli köpeği Tina sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Önce Armutlu Mahallesi'ndeki eve giden ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ilerideki, Berzeglerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden köpeğin yapılan çip kontrolünde Tina olduğu kesinlik kazandı. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, İstanbul’dan gelip köpeği teslim aldı.

BESİLİ VE BAKIMLI

74 gün sonra esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan Tina’nın sağlığının yerinde, bakımlı ve temiz olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur olmadığı görüldü. Köpeğin tüylerinin parlaması, bitkin ve kilo kaybının olmaması, alıkonulduğu ihtimalini ön plana çıkardı. Bakımının yapıldığı anlaşılan köpeğin bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor.

KEŞFE ÇIKTI

- Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden yola çıkan ekipler, Korhan Berzeg'i bulmak için yeni bir yol haritası oluşturacak. Köpek eğitim uzmanlarından destek alan arama kurtarma ekipleri, Tina’nın kendilerini, sahibi Korhan Berzeg'in yanına götürmesi için çalışma yürütüyor. Jandarma ekipleri, gece dinlendirilen Tina'yı da dün erken saatlerde yanlarına alarak bölgede keşif çalışması gerçekleştirdi. Tina'nın da arama çalışmalarında aktif olarak kullanılması bekleniyor.

TÜM ARAÇLAR MERCEK ALTINDA

Armutlu Mahallesi'nin yakın bölgesindeki şüpheli evlerin, savcılıktan alınan izinle aranacağı öğrenildi. Bu arada jandarma ekipleri, köpeğin bulunduğu saatlerde bölgeye gelen tüm araçların plakasını ve sürücüsünü araştırıyor. Öte yandan Samsun'da yaşayan ve metafizikle uğraştığını söyleyen bir kişinin, Berzeg'in, evinin yakınlarındaki yüksek bir bölgede olabileceği ihbarı üzerine daha önce arama yapılan bölge de yeniden taranacak

TİNA’YA TAHLİL YAPILACAK

- Savcılık talimatıyla Tina’nın dışkısı alınarak gaita testi yapılacak. Tina’nın, ne ile ve nasıl beslendiği, vücudunda yabancı madde olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca kan tahlili de yapılacak. Böylelikle Tina’nın doğada mı kaldığı yoksa kapalı bir yerde mi tutulduğunun ön bilgisine ulaşılacak. Jandarma ayrıca Tina’nın tasmasında da inceleme yaptı. Tina’yı gelişi sırasında gören 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere jandarmaya çağrıldı.

DOĞADA BAKIMLI KALAMAZ

- Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, Gönen'de kaybolduktan 74 gün sonra eve geri dönen Tina isimli doberman cinsi köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının çok ilginç olduğunu söyledi. Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olamayacağını söyleyen Yalçın, “Doberman ırkı köpeklerin koruyucu özelliği çok fazladır. Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, 'alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması' ihtimalini getiriyor" dedi.

1 MİLYONLUK ÖDÜL

Korhan Hoca’nın eşi Angela Berzeg eşinin bulunmasına yardımcı olan ya da yerini ihbar eden kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini duyurmuştu.