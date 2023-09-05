Kırklareli'de sel felaketi! 2 can kaybı, yollar çöktü, kritik uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu. Orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle su altında kaldı.

Bazı tatilcilerden haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Başlatılan arama çalışmalarında ormanda mahsur kalan 2 kişi, kurtarıldı.

AFAD: 2 ÖLÜ, 4 KAYIP

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından yaşanan selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, "İğneada Sisli Vadisi’nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Bölgede Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ il AFAD ekiplerimizin yanı sıra jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Orman Genel Müdürlüğünden 112, özel idareden toplam 203 personel, 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Bölgeye ayrıca 1 mobil koordinasyon TIR'ı ve 1 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

VALİ EKİCİ: 4 KİŞİYİ BULANA KADAR ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDECEK

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından yaşanan selde 2 kişi öldü, 4 kişi kayboldu. AFAD Başkanı Okay Memiş ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, İğneada beldesinde gelişmelerle ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Vali Ekici, dün sabahtan itibaren İğneada beldesinde yoğun bir yağış olduğunu belirterek, "Dün 3 evimizi su basmıştı, onları temizledik ama bugün sabah tekrar 07.30'da yoğun bir yağışla karşı karşıya kaldı. Bu bölgede şu anda bulunduğumuz bölgede, İğneada'nın Longoz Ormanları'nın bulunduğu kesimde yoğun bir sel akışı oldu ve sabahtan itibaren bu bölgede devletimiz tüm kurumlarıyla burada. AFAD'ımız en kısa sürede intikal etti, Kızılay, Sahil Güvenlik ekipleri, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel İdare ve karayolları ekipleriyle birlikte bu bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın tekrar normale döndürülmesi için çalışıyoruz. 9 kişi selden etkilendi. Bunlardan 3'ünü sabahtan itibaren kurtardık, 2'sinin cesedine ulaştık, 4 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Bulunduğumuz bölgeden her taraftan yol giriş ve çıkışı var, dolayısıyla inşallah o 4 kişiye sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Ben daha bölgeye gelmeden İçişleri Bakanımız, AFAD Başkanımız Ankara'dan bizleri uyardılar ve bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Diğer 4 kişiyi de buluncaya kadar çalışmamız devam edecektir" dedi.

MEMİŞ: KAYITLARI TUTAN DA KAYIP

AFAD Başkanı Okay Memiş, Kırklareli ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi. Memiş, "Dün itibariyle bu bölgede aşırı yağışlar olacağı ikazında bulunmuştuk, turuncu kod diye tanımladığımız bir tanımlamamız var. Bu çerçevede hem ilimiz valisiyle hem de AFAD yetkilileriyle görüştük. Onlar da gerekli ikazları bütün paydaşlarımızla beraber yaptılar. Bununla birlikte bu sabah Longoz Ormanları dediğimiz tam da önünde bulunuyoruz. Aslında yerleşime kapalı olan bir alanda, bungalov evlerden oluşan bir bölgede insanların geçici olarak konakladığını tespit ettik. Tespitlerimize göre gelen ihbarlara göre bütün arama ve kurtarma faaliyetlerimizi, sayın valimizin önderliğinde o bölgede yoğunlaştırdık. Tam biz de o alanda arama kurtarma faaliyetlerini yürütürken, ekiplerimiz memnuniyetle iki vatandaşımızı sağ olarak kurtardılar. Maalesef iki vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini fark ettik, onların cenazelerine ulaştık. Orada geçici konaklamadan dolayı, elimizdeki verilere göre 4 vatandaşımızın daha kayıp olduğunu değerlendiriyoruz. O 4 vatandaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Memiş, bungalov evlerde konaklamayla ilgili kayıtların tutulduğunu da belirterek, "Ancak o kayıtları tutan vatandaşımız da kayıplardan birisi, ona da ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün imkanları seferber etmeye gayret ettik. Devletimizin gücüyle, AFAD, emniyet, Sahil Güvenlik Komutanlığı, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın bütün imkanlarımızın bütün imkanlarını seferber ettik. Sadece AFAD'a bağlı 200 kişilik ekip şu anda arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. İnşallah ümit ediyoruz ki sağ bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Bizim AFAD olarak bu meteorolojik uyarılara ve diğer uyarılara, vatandaşlarımızın riayet etmesini özellikle istirham ediyoruz. Çok önemsenmiyor. 30 santimlik debisi olan bir sudan bile bir araç rahatlıkla eğer eğimliyse o arazi, suya kapılabiliyor. Göz göre göre aracını sürerek 'ben buradan geçerim' diye zannediyor. Ancak sonra suya kapılıyorlar ve hayatlarını kaybediyorlar. Onca ikazımıza rağmen bu tür istenmeyen olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için vatandaşlarımızın özellikle bütün devlet yetkililerinin uyarılarına riayet etmelerini istirham ediyoruz. Biz 7/24 arama çalışmalarına devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki, bizler tarafından 4 olduğu değerlendirilen, umarız sayı artmaz, o kayıpları bulana kadar görevimizin başında olacağız" diye konuştu.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi.

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD BAŞKANI DA BÖLGEYE GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ye geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici de sabah saatlerinde 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını belirterek, bütün ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

VALİLİK'TEN VATANDAŞA UYARI: GEREKLİ OLMADIKÇA YOLU KULLANMAYIN

Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da "Demirköy-İğneada'da dün başlayan ve bugün de artarak devam eden aşırı sağanak yağışlar sonrasında su baskınlarının yaşandığı bölgemizde tüm ekiplerimiz hasar tespit ve arama tarama çalışmalarına Valimiz Sayın Birol Ekici koordinasyon ve yönetiminde aralıksız devam ediyor.

İlimizde etkili olan aşırı sağanak yağışlar sebebiyle Demirköy-İğneada yolu arasında Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında ve gerekli olmadıkça yolu kullanmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

​Demirköy ilçe merkezinde de taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda hasar oluştu.

'ÇALIŞMALARIMIZI HIZLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün CNN TÜRK'te şu bilgileri aktardı:

Sağanak etkisini yitirdi. Turizm tesisinde kalan kampçıların kayıp olduğu söyleniyor. Onları aramaya devam ediyorlar. Şu an yol açılmak üzere. Sayı bilgisi ilk etapta 4 yetişkin, 1 çocuk olduğu söylendi ama net değil.

Mahsur kalıp kurtulan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz.

Demirköy-İğneada arasındaki yol kapalıydı, şu an açılmış durumda. Altyapımızla ilgili çalışmaları yapmıştık. Yağışın yoğun olmasından dolayı bu sıkıntıyı yaşadık.

AYDIN VE EDİRNE'DE SAĞANAK

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallerde su baskınlarına neden oldu. Yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu.