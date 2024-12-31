İstanbul'da okuyan lise öğrencileri yılbaşında şehit ve gazileri unutmadı

Yeni yıl öncesi İstanbul'da özel bir lisenin 10. sınıfında okuyan 12 öğrenci Manisa'daki şehit aileleri ve gazilere hem moral verdi hem de duygulandırdı. Elif Gökçe Güneşli isimli öğrencinin önderliğinde biraraya gelen liseli öğrenciler, kendi duygu ve düşüncelerinden oluşan satırlarla hazırladıkları yeni yıl tebrik kartlarında şehitlerin ve gazilerin vatan ve millet için gösterdikleri fedakarlıkları asla unutmayacaklarını ifade etti.





Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize ulaştırılmak üzere gönderilen yeni yıl kartları için teşekkür ederim. İstanbul'da eğitim-öğretim gören, yürekleri vatan sevgisiyle dolu, yüce gönüllü ve değerli öğrencilerimiz Elif, Fatma Zekiye, Melek, Derin, Nehir, Defne, Sena, İdil, Alameddin, Berru ve Kaan Can kardeşlerimize, yeni yıl kartları ile bizlere duydukları sevgiyi ve desteği ilettikleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

'VATAN SEVGİSİNİ GÖNÜLLERİNE NAKŞEDEN...'

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Her bir kart, sadece bir tebrik mesajı değil, aynı zamanda şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarına olan saygı ve sevginin en güzel ifadesidir. Bu anlamlı jest, bizlere büyük bir moral kaynağı olmuş ve yüce milletimizin birliğini, beraberliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Göstermiş oldukları hassasiyet ve duyarlılıkla, vatan sevgisini gönüllerine nakşeden bu değerli öğrencilerimizin, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına olan inancımız tamdır. Bu güzel ve anlamlı yeni yıl kartları için tekrar teşekkür eder, öğrencilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim." dedi.