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Tamir sırasında lastik bomba gibi patladı

30.08.2026 - 01:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GAZİANTEP (İHA)

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tamir sırasında bir araç lastiği bomba gibi patladı. O anlarda tamir yapan işçi ölümden dönerken patlama anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lastik tamir atölyesinde işçinin tamir ederken şişirmeye çalıştığı lastik aniden bomba gibi patladı.

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Patlamanın şiddetiyle tamir yapan işçi havaya uçarak yere savruldu. Olay yerindeki diğer kişilerin büyük panik yaşadığı o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şişirilen lastiğin şiddetli bir şekilde patlama ve işçinin savrulma anları yer aldı.

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Patlama şiddetiyle savrulan işçinin hiçbir yara almadığı belirtildi.

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