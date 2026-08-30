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Hatay’da denizde oluşan çifte hortum kamerada

30.08.2026 - 00:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

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Hatay’da şiddetli yağışla birlikte denizde oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumlar karaya ulaşmadan son bulurken, yağışın ardından Çevlik-Arsuz sahil yolunda heyelan meydana geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Hatay’da gece saatlerinden itibaren sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik açıklarında fırtına nedeniyle deniz üzerinde 2 hortum çıktı.

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Hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Şiddetli yağış nedeniyle Çevlik-Arsuz sahil yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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