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Husumetli ailelerin kavgasında 6 kişi yaralandı

30.08.2026 - 00:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa’da bir grup, husumetli oldukları ailenin evini bastı. Yaklaşık 20 kişinin, birbirlerine taş, sopa ve inşaat kalaslarıyla saldırdığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, TIR şoförü oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında bir süre önce bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Taraflardan bir grup, husumetli oldukları ailenin evini bastı.

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Yemek sofrasında oturan aile ile evi basan grup, birbirlerine taş, sopa ve inşaat kalaslarıyla saldırdı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada aralarında engelli bireyin de olduğu 6 kişi yaralandı. Kava anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Arbede sırasında olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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