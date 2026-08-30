Sağanak taşkın ve su Erzincan'da baskınlarına neden oldu
30.08.2026 - 01:26Güncellenme Tarihi:
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda taşkın ve su baskınları meydana geldi.
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İlçe merkezindeki sulama arklarının yağışın ardından taş ve çamurla dolması sonucu bazı yollar su altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Üzümlü Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle tıkanan sulama arkları ile çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.
Sağanağın devam ettiği ilçede bazı vatandaşlar da evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla önlem aldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.