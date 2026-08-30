Sağanak taşkın ve su Erzincan'da baskınlarına neden oldu

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İlçe merkezindeki sulama arklarının yağışın ardından taş ve çamurla dolması sonucu bazı yollar su altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

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Üzümlü Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle tıkanan sulama arkları ile çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.

Sağanağın devam ettiği ilçede bazı vatandaşlar da evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla önlem aldı.

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Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.