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İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı! 'Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar'

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları yabancı uyruklu kişilerin paralarını çalan İranlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

18.05.2023 - 10:19 | | Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı! 'Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar'

Avcılar'da Mohammed Z., polise başvurarak yolda yürürken beyaz renkte bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin polis olduklarını söyleyerek parasını çaldığını söyledi. Mohammed Z. "Bana üzerinde polis yazan bir kimlik gösterdiler. Önce kimliklerimizi ardından yanımızda bulunan parayı kontrol etmek istediler. Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar" dedi.

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İstanbulda İranlı sahte polisler yakalandı Paralara bakarken bin dolarımı çalıp kaçtılar

3 SAHTE POLİS YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada polis şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Saeıd R.(30), Farhad K.(42), Hosseın R.(37) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İstanbul'da benzer şekilde meydana gelen 12 ayrı olayın failleri olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtıp durdurdukları kişilerin paralarını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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