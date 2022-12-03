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İstanbul'da feci kaza! Minibüs kaza yaptı, yaralılar var

Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

03.12.2022 - 11:23 | | DHA
İstanbul'da feci kaza! Minibüs kaza yaptı, yaralılar var

Kaza saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu yolcuları götüren servis minibüsü yağışlı havanın da etkisiyle devrildi. Kazada yapan minibüske ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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