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İstanbul'da eğitim öğretin döneminin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

14.09.2026 - 08:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul'da eğitim öğretin döneminin ilk günü trafik yoğunluğu oluştu

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk gününde trafik yüzde 51 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliğinin saat değişikliği sonrası yüzde 51 olarak ölçüldü. Valilik kararıyla sadece ilk güne özel olarak okul başlangıç saati 10.00'a, bitiş saati ise 15.00'e alınmıştı. Karar sonrası sabah 07.34 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Özellikle trafik yoğunluğunun boğaz köprüleri istikametinde olduğu havadan görüntülendi.

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