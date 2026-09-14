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Fatih'te sur dibinde bulundu: Polis harekete geçti

14.09.2026 - 09:18Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Fatih'te sur dibinde bulundu: Polis harekete geçti

İstanbul Mevlanakapı'da bir erkek cesedi sur dibinde bulundu. Cesedin 40 yaşındaki İsa Çam'a ait olduğu belirlendi.

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Olay, saat 17.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi’nde bulunan surlarda meydana geldi. Surların içerisinde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin, 40 yaşındaki İsa Çam’a ait olduğu tespit edildi.

Fatihte sur dibinde bulundu: Polis harekete geçti

Çam’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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