Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

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Günde 10 litre su tüketerek sıcağa karşı mücadele ettiğini ifade eden Mehmet Zobi, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, işimizin peşindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 35 derece, bu günlerde zorlanıyoruz. Çok yoruluyoruz, bu dünyaya yorulmak için gelmiş gibi hissediyoruz. Kışın güzel ama yazın iyi değil bizim iş. Kendim bol bol su içiyorum, yaklaşık 10 litreyi buluyor. Hayvanlara da bol bol su içiriyorum. Çoban bulmak zor, iş zor ve hava sıcak olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Çobanın aylığı 80 bin TL, bu paraya çoban bulamazsın ve her adam bu işi yapamaz. Bu işi 6 yıldır yapıyorum, çalışacak kimseyi bulamayınca çocuklar bana yardım ediyor ve çocuklar çalışmayı seviyor" dedi.