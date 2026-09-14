Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor
HaberlerGündem Haberleri Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

14.09.2026 - 09:08Güncellenme Tarihi:

Hatay'da hava sıcaklığının etkisinin devam ettiği aylarda zor şartlarda çalışan çobanlar bol sıvı tüketerek mesai sürdürüyor. Kendi hayvanlarının çobanlığını yapan Mehmet Zobi, 80 bin TL'yi bulan rakamlara çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek günde 10 litre su tükettiğini söyledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

Yaz aylarında hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı Hatay'da en zor meslekler arasında yer alan çobanlık, zor şartlarda sürdürülüyor. Maaşıyla sık sık gündem olan çobanlık için çalışacak eleman bulmaksa mesleğin zorluğu nedeniyle problem oluşturuyor.

2Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Zobi, kendi hayvanlarının çobanlığını zor şartlarda sürdürüyor.

3Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

Çobanların aylık maaşının 80 bin TL'yi bulduğunu söyleyen Zobi, bu rakamlara rağmen çalışacak personel bulmanın zor olduğunu söyledi.

4Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

Günde 10 litre su tüketerek sıcağa karşı mücadele ettiğini ifade eden Mehmet Zobi, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, işimizin peşindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 35 derece, bu günlerde zorlanıyoruz. Çok yoruluyoruz, bu dünyaya yorulmak için gelmiş gibi hissediyoruz. Kışın güzel ama yazın iyi değil bizim iş. Kendim bol bol su içiyorum, yaklaşık 10 litreyi buluyor. Hayvanlara da bol bol su içiriyorum. Çoban bulmak zor, iş zor ve hava sıcak olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Çobanın aylığı 80 bin TL, bu paraya çoban bulamazsın ve her adam bu işi yapamaz. Bu işi 6 yıldır yapıyorum, çalışacak kimseyi bulamayınca çocuklar bana yardım ediyor ve çocuklar çalışmayı seviyor" dedi.

5Aylık 80 bin TL'ye kabul etti: Günlük 10 litre su tüketiyor

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti