Bitlis'te 'askıda kırtasiye' uygulaması başladı! İhtiyaç sahibi öğrenciler yararlanıyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayata geçirilen "Askıda Kırtasiye" uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul çantası ve kırtasiye ihtiyaçları hayırseverlerin desteğiyle karşılanıyor.
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Hayırsever polis memuru Mustafa Şahin tarafından başlatılan "Askıda Kırtasiye" projesi, toplumsal dayanışma ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Tatvan'da bulunan İstanbul Kırtasiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik uygulama hayata geçirildi. Hayırsever vatandaşlar projeye maddi katkı sunarken, toplanan desteklerle öğrencilerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor.
Uygulamada ihtiyaç sahibi ailelerin herhangi bir mahcubiyet yaşamaması için gizlilik esasına önem veriliyor. Aileler, çocuklarının ihtiyaç duyduğu ürünleri ücret ödemeden temin edebiliyor. İstanbul Kırtasiye işletme yetkilisi Selahattin Öget, projeye vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Öget, hayırseverlerin yaptığı katkıların doğrudan ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ve çanta ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldığını belirterek, projenin daha fazla öğrenciye ulaşmasını istediklerini ifade etti.
Projede bir öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için 500 liralık katkı belirlenirken, vatandaşlar diledikleri miktarda destek sağlayarak uygulamaya katkıda bulunabiliyor. Defter, kalem, çanta ve boya seti gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılandığı proje, öğrencilerin eğitim yılına eksiksiz başlamasına katkı sağlıyor.Projenin öncüsü Mustafa Şahin ise "Askıda Kırtasiye" uygulamasını Türkiye'nin 81 iline yaymayı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmayı hedefliyor.Tatvan'daki uygulamayla hayırseverlerin eğitim hayatına doğrudan katkı sunmasına imkan sağlanırken, proje toplumsal dayanışmanın örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.