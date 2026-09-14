Bitlis'te 'askıda kırtasiye' uygulaması başladı! İhtiyaç sahibi öğrenciler yararlanıyor

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Projede bir öğrencinin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması için 500 liralık katkı belirlenirken, vatandaşlar diledikleri miktarda destek sağlayarak uygulamaya katkıda bulunabiliyor. Defter, kalem, çanta ve boya seti gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılandığı proje, öğrencilerin eğitim yılına eksiksiz başlamasına katkı sağlıyor.Projenin öncüsü Mustafa Şahin ise "Askıda Kırtasiye" uygulamasını Türkiye'nin 81 iline yaymayı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmayı hedefliyor.Tatvan'daki uygulamayla hayırseverlerin eğitim hayatına doğrudan katkı sunmasına imkan sağlanırken, proje toplumsal dayanışmanın örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.