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İstanbul'da bir son dakika kararı daha! Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterlara yasak geldi

Yoğun kar yağışı sonrası bir son dakika kararı daha. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu

23.01.2022 - 22:28 |
İstanbul'da bir son dakika kararı daha! Motokurye, motosiklet ve elektrikli scooterlara yasak geldi

İstanbul Valisi Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır." dedi.

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