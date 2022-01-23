İstanbul'da son dakika izin kararı! Valilik resmen duyurdu: Hamileler, maluller ve engelliler...

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Kıymetli Hemşehrilerim,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca;#İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;



✅Malûl ve Engelliler ile

✅Hamile olanlar



24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır.#Kar pic.twitter.com/MVKGNmpqdF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022