İstanbul'da son dakika izin kararı! Valilik resmen duyurdu: Hamileler, maluller ve engelliler...
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son dakika izin kararı. Valilik resmen duyurdu. 2 gün idari izin verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.
23.01.2022 - 20:59 |
Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca;#İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;
✅Malûl ve Engelliler ile
✅Hamile olanlar
24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır.#Kar pic.twitter.com/MVKGNmpqdF