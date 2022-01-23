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İstanbul'da son dakika izin kararı! Valilik resmen duyurdu: Hamileler, maluller ve engelliler...

Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da son dakika izin kararı. Valilik resmen duyurdu. 2 gün idari izin verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; malûl ve engelliler ile hamile olanların, pazartesi salı günleri idari izinli sayılacağını duyurdu.

23.01.2022 - 20:59 |
İstanbul'da son dakika izin kararı! Valilik resmen duyurdu: Hamileler, maluller ve engelliler...

Yerlikaya, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli Hemşerilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde İdari İzinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Valilikler son dakika açıkladı: İdari izinli sayılacaklar
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