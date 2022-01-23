Türkiye'nin birçok noktasında hayat durdu! Son dakika duyurdular: Tamamen yasaklandı, hepsi tek tek kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun Kar Yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların listesini duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin her iki yönünün tüm taşıtlar için trafiğe kapatıldığını açıkladı.

VALİ ÜMİT: MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kış koşullarına uygun olmayan araçlarla kesinlikle yola çıkmayalım. Ayrıca mecbur kalmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Bu kar yağışı doğal bir olay. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Olağanüstü bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor ve gerekli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında trafiğe çıkmamak en doğru yol mecbur olmadıkça. Birkaç gündür bu kadar yoğun kar yağışına rağmen ölümlü kazamız olmadı. Bugün de kayda değer bir kazamız yok. Bolu Dağı'ndan geçecekse eğer bir sürücü buradaki şartları bilmeli ve buna göre hareket etmeli." dedi.

Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, kapalı yolların listesini paylaştı.

İşte Kapalı Yollar:

Konya Seydişehir - Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatıldı.

Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatıldı.

Kayseri - Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.

Pınarbaşı - Gürün, Pınarbaşı - Göksun ve Şarkışla - Pınarbaşı yolları ulaşıma kapatıldı.

Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı.

Sivas - Erzincan yolu ulaşıma kapatıldı.

Kangal - Divriği - Arapgir yolu ulaşıma kapatıldı.

Zara - Refahiye yolu ulaşıma kapatıldı.

Kahramanmaraş - Gölsun yolu TIR trafiğine kapatıldı.

Taşkent - Sarıevler yolu ulaşıma kapatıldı.

Akşehir - Isparta yolu ulaşıma kapatıldı.

Kağızman - Ağrı yolu ulaşıma kapatıldı.

Akçakoca - Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.

Antalya - Mersin yolu Gazipaşa - Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yozgat İl Sınırı - Yıldızeli - Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.

Nevşehir - Aksaray yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır - Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.

Ankara-Kayseri karayolunda Trafik kontrollü sağlanıyor.