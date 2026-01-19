İstanbul'da beyaz esaret: Trafik durdu, işe gidenler zor anlar yaşadı! Valilik duyurdu, yasak geldi

Haberin Devamı

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ile birlikte sabah saatlerinde işe gidenler zor anlar yaşadı. Küçükçekmece'de sokakları kullanan araçlar yolda kalırken, Esenler'de otobüsler sokakta ilerleyemedi.

İstanbul'da sabah etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde araçlar kardan dolayı sokakta kaldı. Esenler'de ise İETT otobüsleri sokakta ilerleyemedi. Yolcular otobüsten ayrılarak yürüdü. Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar ise kar keyfi yaşadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ile birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

YASAK GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışları yasaklandı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İstanbul Valiliği de kar yağışı nedeniyle bir takım önlemler aldı. Valilikten yapılan açıklamada, " İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini belirtti. Prof. Dr. Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:

"Evet kar bekliyorduk. Kuzey doğuya doğru döndü rüzgar. Deniz etkisi meydana geliyor. İstanbul’un kuzey ilçelerinde yoğun olacağını gördük.