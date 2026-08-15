40 derece sıcakta Edirne'de sahne alıyorlar: Balya işçilerinin kazandığı para şaşırtıyor

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Büyükdöllük Köy Muhtarı Ahmet Kezer, biçim ve balya sezonunun sonuna geldiklerini belirterek, "Haziran ayının yirmisinden beri sezondayız. Yani biçim ve balyaya girdik. Balyada artık sonlara geldik. Burada iki üç günlük işimiz var daha. Ondan sonra sonlayacağız. Uzunköprü'den gelen vatandaş arkadaşlarımız var. Onlar bize burada taşımada yardımcı oluyorlar. Hayvanlara vereceğimiz samanı evlerimize indiriyorlar. Yevmiyeleri balyaya 25 bin lira. İndir bindir 25 bin lira para alıyorlar. Bin tane balya çekse 25 bin TL para alıyorlar, aralarında bölüşüyorlar. 35 derece, 40 derece sıcaklardan haziran ayından beri o arkadaşlar hâlâ uğraşıyorlar. Bize kalsa biz yapamayız. Önceden belki babalarımız yapıyordu ama şimdiki gençler artık bu işi yapmıyorlar. Allah razı olsun Uzunköprü'den kardeşlerimiz bize geliyorlar. Haziran'dan bu zamana kadar burada kalıyorlar. Onlara kalacak yer gösteriyoruz. Ailelerinden ayrı bu zamana kadar bizim kahrımızı çekiyorlar ve işimizi yapıyorlar. Bittikten sonra da Uzunköprü'ye, memleketlerine dönüyorlar" dedi.