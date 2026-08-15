Antalya ve Balıkesir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Öte yandan aynı bölgenin yakınlarında önceki gün akşam saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Büyükbostancı Mahallesi yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

KOCAELİ'DE ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale neticesinde 1.5 saate kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın başladı. Kısa sürede yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının haber verilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da helikopter destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 1,5 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı soğutma çalışması başlatıldı.