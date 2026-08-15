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Zonguldak'ta kız meselesi kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

15.08.2026 - 16:28Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Kaynak: Müberra Gören - Gazetevatan.com

Zonguldak'ta kız meselesi kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Zonguldak’ta gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Celal Can Er, husumetlisi tarafından kalbinden/vücudundan bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Kız meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede hayatını kaybeden gencin ölümü mahalleyi yasa boğarken, kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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Zonguldak’ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yunus Emre Çoşkun (20) tarafından bıçaklanan Celal Can Er (19) hayatını kaybetti.

Zonguldakta kız meselesi kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak’ta meydana geldi. Celal Can Er, kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Yunus Emre Çoşkun’u konuşmak için okullar bölgesine çağırdı. Er ve arkadaşları iddiaya göre Çoşkun’u darbetmeye başladı.

Bu sırada Çoşkun, yanında taşıdığı ekmek bıçağını çekerek Er’i yaraladı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Er, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Zonguldakta kız meselesi kavgası kanlı bitti: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayın ardından kaçan Yunus Emre Çoşkun, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çoşkun, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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